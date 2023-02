Dieci consigli per sopravvivere a Sanremo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Debitamente scristianizzate le feste comandate, da Natale a Pasqua, a mezzo comunismo sanitario cui non si oppose il sommo pontefice Bergoglio, la definitiva liturgia sacrale è il Festival diil cui papa Amadeus può fare, dodici milioni di fedeli tenuti in ginocchio fino a notte fonda. E allora, alcuninon richiesti per. Non aspettarsi niente. Non è più una rassegna di canzoni ma di influencer, cioè di tipi vuoti, senza senso, senza talento, senza futuro, gente che canta come farebbe qualsiasi altra cosa, dalle pizze allo spaccio. Avventizi con appresso l’esercito di lavoranti “all’immagine” che è l’unica cosa concreta ancorché impalpabile. Vale per gli apprendisti artisti come per gli ospiti, i conduttori, i telepredicatori. Tenuto presente questo, tutto ...