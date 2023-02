Di Lorenzo | l’agente | “Vuole fare la storia del Napoli e restarci fino a fine carriera!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ilche sta viaggiando a ritmi spediti verso la vittoria del terzo scudetto della suaha sicuramente come protagonisti Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. I due talenti azzurri stanno guidando la squadra a suon di gol, ma non bisogna dimenticare capitan Di, leader carismatico all’interno dello spogliatoio. Giovanni Di(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Le parole di Mario Giuffredi a Radio CRC Il futuro di Diè tinto di azzurroe a confermarlo ci ha pensato il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto a “Radio CRC” nel corso del programma “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. “Diha espresso il proprio desiderio di restare al, poi se il club lo vorrà saremo felici ...