Detenzione e spaccio di stupefacenti | arrestato un 25enne

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella nottata di venerdì 3 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hannoundi Bracigliano (SA), perai fini didi sostanza stupefacente.L’uomo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, è stato controllato, a Mercato San Severino, mentre viaggiava a bordo di un veicolo in compagnia di altre persone e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,89 grammi di hashish e di 940,00 € in contanti. Nel corso delle successive ricerche estese all’abitazione del, i Carabinieri hanno sequestrato ulteriori 27 grammi di cocaina suddivisi in 104 dosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

