Delmastro | «È nostro dovere assicurare la salute di Cospito Ed eventualmente trasferirlo in una clinica»

"E'dovere assicurargli le migliori condizioni di salute ed eventualmente trasferirlo in una clinica qualora degenerassero": il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove lo ha ...Il sottosegretario alla Giustizia Andrea, al termine di una visita al carcere di Perugia, ha parlato della situazione di Alfredo Cospito , affermando: "Èdovere assicurargli le migliori condizioni di salute ed eventualmente ...

Cospito, Delmastro: "Nostro dovere assicurare sua salute" - LaPresse LAPRESSE

Delmastro: «È nostro dovere assicurare la salute di Cospito. Ed ... Open

Delmastro: 'Un dovere assicurare la salute di Cospito' Agenzia ANSA

Chi è Delmastro Delle Vedove, l’avvocato di Meloni scelto per arginare Nordio Domani

La Lega sul caso Delmastro e Donzelli. Ora responsabilità e non polemiche Affaritaliani.it

Alfredo Cospito "è stato trasferito in una struttura sanitaria ad alta intensità. E' costantemente monitorato, quindi evidentemente l'erogazione sanitaria è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...