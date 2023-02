' Delmastro e Donzelli | niente dimissioni' Inchiesta? ' Massima fiducia di FdI'

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tommaso Foti , capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, commenta con Affaritaliani.it la ... Per quello che leggo è giusto che rimangano nei loro posti, come ha anche affermato il presidente del ...

'E' giusto cherimangano nei loro posti, come ha anche affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ' 'Non commento una notizia di indagine, tanto più in fase di avvio'. Tommaso Foti , ...Bagarre infuocata a L'aria che tira (La7) tra i giornalisti Antonio Caprarica e Tommaso Cerno sul caso. Il primo critica duramente il comportamento istituzionale del vicepresidente del Copasir e del sottosegretario della Giustizia, osservando: "Non possono comportarsi come due ...

Caso Donzelli-Delmastro, la procura indaga per rivelazione di segreto d'ufficio Repubblica Roma

Caso Delmastro-Donzelli, sentiti in Procura il capo del Dap e quello del Gruppo operativo mobile della polizia ... Open

Cospito, Meloni: "No dimissioni Delmastro-Donzelli" - Italia Agenzia ANSA

Donzelli-Delmastro, "rivelazione di segreto d'ufficio": si muove la procura Liberoquotidiano.it

MILANO (ITALPRESS) – “Il sottosegretario Delmastro e l’onorevole Donzelli hanno sbagliato nella forma e nella sostanza. Detto ...Dichiarazioni basate sul materiale fornito a Donzelli dal suo collega di partito e sottosegretario del ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. I due politici di Fratelli d’Italia e ...