De Laurentiis-Di Lorenzo | ecco cosa si sono detti nel colloquio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nella scorsa settimana tanto si è parlato deltra Aurelio Dee Giovanni Di: ora spuntano i retroscena Durante la scorsa settimana Aurelio Dee Giovanni Dihanno avuto unsul cosiddetto premio che però il presidente non vuole sia chiamato in quel modo. Secondo i beneinformati, Adl ha promesso un regalo alla sua squadra qualora raggiungano un certo tipo di obiettivi. Il riferimento è ovviamente al campionato, con il vantaggio rassicurante di 13 punti sull’Inter, ed alla Champions League, con la fase ad eliminazione diretta che parte tra due settimane. L’ambizione è massima per il presidente che però non vuole voli pindarici in una fase decisiva della stagione. Il Mattino svela il contenuto deltra De ...

Il Napoli in un'estate sola ha dovuto rinunciare a pezzi da novanta come Koulibaly,Insigne,...ruoli i fautori di questi successi su input chiaramente dei presidenti Aurelio Dee ...Nel corso di quella cena infatti non si parlò di cifre, che sarebbero però state appena comunicate al capitano: Giovanni Di.

Aurelio De Laurentiis ha tenuto un colloquio con il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, c'è una cosa che il patron proprio non vuole.Nei giorni scorsi si è dato molto risalto al fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis avesse comunicato alla squadra il via libera a premi extra contratto in caso di vittoria scudetto e Champions ...