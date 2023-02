De Grandis | «Lautaro Martinez più di Osimhen! Dzeko? Con lui tutti bene»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023)sta giocando una prima parte di 2023 fantastica. Altro gol nel Derby col Milan. Per Definalizza meglio di Osimhen. Poi una considerazione suMOMENTO TOP ? Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano Deparla del grande rendimento di: «è il più grande realizzatore, anche più di Osimhen. Il gol che fa nel derby è pazzesco, ha il fiuto del gol in maniera particolare. Ci sono dei grandi attaccanti che giocanoa calcio, come, ma anche grandi finalizzatori come il Toro. E in coppia consi sta muovendo benissimo.staanche con Lukaku. Con Lukaku ha giocato ...