(Di martedì 7 febbraio 2023) Era unadel Kgb ildi Mosca,: aveva come nome in codice “Mikhailov“. Secondo quanto riferiscono autorevoli media elvetici, SonntagsZeitung e Matin Dimanche, il religioso ha lavorato per i servizi segreti sovietici durante un suo soggiorno nella Confederazione durante gli anni Settanta. Documenti declassificati presenti negli archivi federali indicano che il capo spirituale della Chiesa ortodossa russa, definito nel file redattopolizia“Monsignor”, faceva parte del Kgb, servizio nel quale peraltro militava con funzioni dirigenziali anche l’attuale presidente russo. LEGGI ANCHE Ildi Moscanon usa parole di pace: la nostra è una crociatagay e peccatori Il Papa ...

Moltissimi i riconoscimenti ricevuti da Sauro Cavallini in vita, masua scomparsa avvenuta ... a Pietrasanta e innel 2018, fino alla grande retrospettiva "Luce e Ombra" inaugurata dal ...Le indagini, avviate nel 2019 nella città di Le Mans e condotteGendarmeria francese, anche ... Le apparecchiature elettroniche, noleggiate in, erano collocate presso esercizi commerciali,...

Così la Svizzera ricicla il denaro russo: le accuse Usa e le classifiche (inattendibili) sulla trasparenza Corriere della Sera

Oggi in Svizzera - SWI swissinfo.ch swissinfo.ch in italiano

Dalla Svizzera 80 volontari: “La situazione è molto difficile” Ticinonews.ch

Dalla Svizzera accuse clamorose contro il patriarca Kirill: "È stato una spia del Kgb" Secolo d'Italia

Targa trasferibile: dalla Svizzera uno strepitoso metodo per risparmiare su assicurazione e bollo auto InformazioneOggi.it

Si è tenuta oggi a Lugano la prima tappa di “Road to Trento”, il format pensato da Il Sole 24 Ore in avvicinamento al Festival dell’economia ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...