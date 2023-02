Dal green carpet di Sanremo un antipasto sui look maschili in attesa della prima serata

Leggi su moltouomo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Prende ufficialmente il via la settimana sanremese dedicata alla musica con la 73° edizione del Festival di. Nel segnosostenibilità ambientale anche per questo appuntamento il redsi è trasformato in un verde e lussureggiantesu cui sfilano i cantanti in gara. È l’evoluzione ecologista di erba vera e di bonsai. Il tappeto verde si estende da piazza Borea d’Olmo all’ingresso del Palafiori, passando davanti allo spazio dedciato al teatro Ariston, per un totale di circa 300 metri di percorso.– Credit @Riviera Time Realizzato dall’aziendaPiante, ilha visto la luce ieri, lunedì 6 febbraio, con la sfilata dei cantanti in gara per la 73esima ...