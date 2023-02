Da nord a sud l’Italia è governata da predoni | così si insulta l’intelligenza degli elettori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023)virtuoso? La mia regione, la Liguria, ha un poco invidiabile record: il primo presidente di regione condannato: Alberto Teardo iscritto alla P2. Poi è toccato a Lombardia (Roberto Formigoni) e Veneto (Giancarlo Galan). I legami con la mafia (attraverso Marcello Dell’Utri) suggellano un’alleanza-sud nella discesa in campo del milanesissimo Silvio Berlusconi, successore di un altro milanese, Bettino Craxi – fuggito all’estero per sottrarsi a una condanna definitiva. Intendiamoci: il sud non è da meno. Basta pensare alla Sicilia del condannato Totò Cuffaro, anche lui presidente di regione. Da decenni riceve fiumi di denaro (ora ci sono i fondi dell’Obiettivo 1 dell’Unione Europea), ma capita spesso che siano spesi male (cattedrali nel deserto, oppure gestioni mafiose) o non siano spesi. E le condizioni non migliorano. Molti politici operano con ...