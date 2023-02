Da Jannacci e Gaber a Di Capri | musica e cocktail a Sanremo | nasce la prima drinklist

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Questa volta non sarà solamente tutta “colpa del whisky” ma anche del gin, del rum e del vermouth. L’accostamentoitaliana è sempre stato presente nei testi delle canzoni dei più importanti artisti rappresentando una modalità di narrare storie di vita, d’amore e di divertimento. Da Enzoe Giorgio, che nella loro “Birra” chiedevano alla barista “uno shot freddo, con o senza schiuma”, al “Whisky soda e rock’n’ roll” di Renato Carosone, passando per lo storico “Champagne” di Peppino diper “brindare ad un incontro”, fino all’improbabile accoppiata “Tequila e Guaranà”, hit estiva a firma di Elodie. L’abbinamentoè da sempre un’esperienza che unisce i sensi del gusto e dell’udito per creare un’atmosfera unica e piacevole ...