cuoriconnessi e cyberbullismo

(Di martedì 7 febbraio 2023)è l’iniziativa per sensibilizzare rispetto ai temi del bullismo e del. Nasce nel 2016 da una collaborazione tra Unieuro e la Polizia di Stato, che perdura nel tempo. Destinatari sono genitori, insegnanti e ragazzi, per un uso consapevole degli apparecchi connessi alla rete. Cos’èè un’iniziativa che sensibilizza rispetto ai temi

Oggi ricorre la giornata mondiale contro bullismo ee la Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in rete, torna anche #, l'evento di Polizia di Stato e ...'Osservare una diminuzione dei casi diper Unieuro non è un traguardo ma un ulteriore stimolo a portare avanti #e a rinnovare il nostro impegno sul fronte dell'...ll 15% degli adolescenti italiani (più di 1 su 6) dichiara di essere stato vittima di atti di bullismo e di cyberbullismo almeno una volta nella vita. La percentuale è più alte tra le ragazze e tra i ...In diminuzione del 30% i casi di cyberbullismo trattati rispetto all’anno scorso, per un totale di 129 minori indagati nel corso del 2022. Questi i dati forniti dalla Polizia di Stato durante l’incont ...