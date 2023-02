Cu*** sul divano Finimondo a La7 | meloniano contro grillino | rissa esplosiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) A Omnibus, su La7, è andato in scena uno stra Stefano Patuanelli e Marco Osnato. Oggetto del contendere il reddito di cittadinanza, che continua a spaccare la politica in due fazioni. Il senatore del Movimento 5 Stelle ha espresso il suo punto di vista, attaccando il governo Meloni: “Considerando che non c'è in piedi alcun tipo di altro strumento, mi chiedo cosa succederà dal primo agosto 2023 fino a gennaio 2024”. In questo lasso di tempo, si è chiesto Patuanelli, “chi non ha lavoro dove andrà a vivere e come pagherà cibo e bollette? Questo è il tema, ci saranno moltissimi italiani che non avranno assolutamente nulla con cui vivere. Per ideologia si smantella in tutta fretta uno strumento che avrà mille difetti, ma ha dato una risposta ad alcune esigenze del paese, senza avere nulla in alternativa. Ogni volta che mi trovo a parlare di questi temi con ...