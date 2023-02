Cremonese a lavoro in vista del Napoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Mattinata di allenamenti per laindella gara contro il, di seguito il report ufficiale del club: Grigiorossi alnella mattinata di oggi, martedì 7 febbraio, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. L’allenamento è iniziato con le esercitazioni in palestra per proseguire sul campo con test atletici e lavori di tecnica individuale e a gruppi. Buonaiuto e Acella hanno svolto buona parte della seduta con il resto dei compagni. In continuo miglioramento le condizioni di Lochoshvili, che ha lavorato con i compagni, limitatamente alla parte atletica. Attività differenziata per Okereke (microlesione all’adduttore), Benassi (trauma contusivo rimediato durante la partita di sabato) e Quagliata (distrazione muscolare).Domani allenamento dalle ore 11.

la, dovrebbe tornare in campo nel match con il Verona del 19 febbraio, ma non è escluso che possa giocare qualche minuto già a Lecce. Intanto, come riporta Relevo , la Roma è già a...Gli azzurri preparano il match contro lain programma domenica allo Stadio Maradona per ... Coloro che hanno giocato domenica hanno svolto attivazione in palestra,di potenza aerobica ...

Seduta mattutina per la Cremonese che si prepara alla gara contro il Napoli in programma domenica alle 20:45. Questo il report ufficiale diffuso dal club lombardo: "Grigiorossi al lavoro nella mattina ...Lo staff giallorosso già pensa al futuro del centrocampista. L'olandese potrebbe tornare in campo contro il Verona ...