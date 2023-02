Cremona | nuovo tentativo di truffa all' esame per la patente | 6 denunce

(Di martedì 7 febbraio 2023) Milano, 7 feb. (Adnkronos) -dialla Motorizzazione civile di: cinque persone sono state denunciate per aver provato a superare l'teorico per lacon l'aiuto della tecnologia; un'altra persona è stata denunciata per essersi presentata al posto di un altro. Proprio da quest'ultimo caso si è arrivati a scoprire anche gli altri cinque. Gli esaminatori degli uffici di via Boschetto hanno chiesto l'intervento dei carabinieri perché avevano scoperto che un 46enne in procinto di svolgere l'si era sostituito al vero candidato. L'uomo aveva presentato un documento di identità con una foto ritraente una persona con tratti somatici completamente diversi; sottoposto a controllo dai militari, ha ammesso di non essere lui il ...

