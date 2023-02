Cospito sui manifestanti | “Questi fanno casino | vengono a rompere il c…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – “stanno facendoin tutta Italia, me lo ha riferito il mio avvocato. Ci sono presidi e interviste in tutte le piazze italiane,il cazzo ma dev’essere una lotta contro il regime 41 bis e contro l’ergastoio ostativo, non deve essere una lotta solo per me. Per me noi 41 bis siamo tutti uguali…” Sono le parole che l’anarchico Alfredo, detenuto nel carcere di Bancali a Sassari, rivolge al boss Francesco Di Maio, riportate nel documento che il ministero di Giustizia ha inviato in risposta ai parlamentari che hanno fatto richiesta agli atti e che riporta stralci della scheda del Nic. Parole che, secondo quanto si legge nel documento,pronunciate da“quasi a prendere le distanze dai ...