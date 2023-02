Cospito | Renzi “41bis non si tocca | Stato non tratta”

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il sottosegretario Delmastro e l'onorevole Donzelli hanno sbagliato nella forma e nella sostanza. Detto questo, deve essere chiara la posizione del Terzo Polo e di tutte le forze serie di questo Paese, il 41 bis non si”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoa un evento elettorale a Milano con la candidata del Terzo Polo al consiglio regionale Lisa Noja. “e le sue dichiarazioni debbono essere considerate per quelle che sono, cioè delle vere e proprie follie. Inneggiare non semplicemente all'anarchia ma alla violenza, considerare la vita umana un non valore, deve portare tutti noi a reagire in modo unito. Sul 41 bis nessuno pensi di fare un accordo nè con la mafia nè con gli anarchici, perchè non si”. Intervenendo dal palco dell'Umanitaria ha poi aggiunto: “Non si ...