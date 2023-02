Cospito | Nordio “nasconde” la relazione citata da Donzelli | consegnate tre pagine su almeno 54 Il capo del Dap sentito in Procura a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) “L’istanza di accesso agli atti – con relativa richiesta di copia – non può essere esitata da questo ufficio”. Così Giusi Bartolozzi, ex parlamentare di Forza Italia e vicedi gabinetto del ministro della Giustizia Carlo, ha negato ai parlamentari che ne avevano fatto richiesta la consegna della scheda di sintesi redatta dal Nic (il Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria) sui colloqui ascoltati in carcere tra Alfredoe i mafiosi suoi compagni di reparto al 41-bis. Si tratta delle frasi di cui il deputato di FdI Giovanniè venuto a conoscenza dal sottosegretario Andrea Delmastro e che ha poi usato per attaccare in Aula i colleghi del Pd, accusandoli di vicinanza alla mafia per la loro visita all’anarchico in carcere. In Parlamentoha detto che il ...