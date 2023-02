Cos’ha scoperto la scienza ora che ha smesso di ignorare i clitoridi degli animali

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 7 febbraio 2023) Per centinaia di anni gli scienziati hanno ipotizzato che la maggior partedi genere femminile non avesse una clitoride. Ma nuove scoperte hanno smentito questo pregiudizio e stanno rivelando come gli organi sessuali femminili siano altrettanto interessanti e vari di quelli maschili. Le vite sessuali a volte sorprendentisono ben note, in particolare l’ enorme gamma di strutture del pene, che nel tempo si sono evolute per consentire l’aumento della prole. Ad esempio, le anatre hanno peni a forma di cavatappi e gli echidna (noti anche come formichieri spinosi) hanno un pene a quattro teste. Ma per quanto riguarda i genitali femminili? I tratti riproduttivi femminili spesso rispecchiano quelli dei maschi – anche i tratti genitali delle anatre femmine sono a forma di cavatappi – e co-evolvono ...