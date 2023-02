Cosa significa se una persona indossa questo cordino con i girasoli

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 7 febbraio 2023) In giro per la città, in fila al supermercato, in coda alla biglietteria di un museo o in un aeroporto, potrebbe capitare di vedere unacheal collo unverde con alcunidisegnati sopra., simile a quelli che si utilizzano per appendere i badge, serve a segnalare una disabilità invisibile in una, ovvero, quelle disabilità che non sono immediatamente evidenti, ma che sono tipicamente malattie e condizioni croniche che compromettono le normali attività della vita quotidiana in modotivo. Vi raccomandiamo... Ablesplaining, quando "unaabile spiega le cose a una con disabilità" L'ablesplaining è ...