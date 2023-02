Cosa rischia il Manchester City

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nessuno al mondo oggi spende quanto i club di Premier League. E in pochi spendono quanto il, checché ne dica Guardiola, comprensibilmente stizzito quando si prende l’argomento. Perché se è vero che la taccagneria non è di casa a, è altrettanto vero che tutte – tutte – le società inglesi di massima serie hanno un vantaggio economico fuori scala rispetto al resto d’Europa. Ilnon è il pioniere degli spendaccioni in Inghilterra (Abramovich sbarca a Londra anni prima che arrivasse lo sceicco Mansur) e non sfiora nemmeno i livelli di spesa raggiunti quest’anno dall’esordiente Todd Boehly, proprietario del Chelsea al suo primo anno nel calcio inglese. Eppure, i conti dei citizens sono da sempre sotto la lente d’ingrandimento della UEFA. Questo perché, insieme al ...