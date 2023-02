Cosa insegna il conflitto in Ucraina sul mondo di oggi secondo Breccia

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) Viviamo una fase storica in cui gli esperti di politica internazionale aiutano a comprendere un presente sempre più minaccioso. Il cosiddetto “Orologio dell’Apocalisse” (Doomsday Clock) del “Bullettin of the Atomic Scientists” continua a segnare sempre meno secondi per l’umanità. Il dato migliore in assoluto è stato registrato nel 1991, quando è terminata la Guerra Fredda ed è crollata l’Unione Sovietica (17 minuti all’Apocalisse). Ne abbiamo parlato con lo storico militare Gastoneil Doomsday Clock, nel gennaio 2023, l’umanità avrebbe a disposizione solo 90 secondi prima di giungere al punto di non ritorno verso la propria fine. Ciò che preoccupa è la minaccia nucleare, a causa della guerra in, oltre al cambiamento climatico in corso. Che ne pensa? Il Doomsday Clock è una suggestiva, e ...