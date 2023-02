Corruzione in Ucraina | il ministro della Difesa Reznikov lascia l’incarico | «Grazie per il supporto»

(Di martedì 7 febbraio 2023) Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulle possibili dimissioni delucraino, Oleksii, ora sono ufficialmente confermate. Dopo che nelle scorse settimane sono stati rimossi molti funzionari del ministero accusati di, anche il titolare del dicastero, cruciale per la guerra, viene sostituito. «Manteniamo la posizione.a tutti per ile per le critiche costruttive. Traiamo le conclusioni. Continuiamo le riforme. Anche durante la guerra. Stiamo rafforzando lae lavorando per la vittoria. Gloria all’!», si legge in un post su Twitter. A prendere il suo posto, sarà il capo dei servizi segreti militari Kyrylo Budanov: la conferma del giro di poltrone era arrivata ...

Guerra, il ministro della Difesa lascia. Ecco perchè In casa del presidente ucraino Zelensky si sta ...settimane sono stati rimossi molti funzionari del ministero con le accuse di: ...Già nelle scorse settimane molti funzionari del ministero erano stati rimossi con le accuse di. Leggi anche, Financial Times: "Per 007 Kiev massiccia offensiva Russia entro 10 ...

Corruzione in Ucraina, Kiev resiste al pressing di Ue e Usa sulle dimissioni del ministro della Difesa Reznikov Open

Corruzione, pressing degli alleati: Zelensky rimuove il suo ministro della Difesa. Al suo posto Budanov la Repubblica

Cambio in vista alla Difesa di Kiev: la corruzione costa il posto a Reznikov ilGiornale.it

Corruzione in Ucraina, l'annuncio di Kiev: «Il capo dei servizi segreti militari sarà il nuovo ministro della Difesa» Open

Scandalo corruzione a Kiev, Zelensky pronto a licenziare anche il ministro della Difesa: l'indiscrezione dai media ucraini Open

Il ministro della Difesa ucraino Oleksi Reznikov ha assicurato che continuerà a guidare le riforme all'interno del suo portafoglio di guerra, dopo le speculazioni su un suo possibile ritiro in seguito ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...