Corridoio d’ingresso | trucchi per sfruttarlo col giusto arredamento

Leggi su dilei

(Di martedì 7 febbraio 2023) Arredare unall’ingresso, soprattutto quando è piccolo o stretto, può sembrare problematico, ma con la giusta progettazione può avere una resa interessante, persino bella da vedere, e anche trasformarsi in una zona della casa utile. Anche se le case moderne solitamente hanno un open space all’entrata e quindi mancano i corridoi che eravamo abituati a vedere una volta. Ma, quando sono presenti, possono rivelarsi piacevoli e spesso diventano uno spazio essenziale. Il fatto che sia una zona di passaggio non significa che dobbiamo prestare loro meno attenzione rispetto al resto dell’arredo della casa. Soprattutto se ilparte dall’ingresso, questo spazio sarà la prima cosa che tu e ogni persona che arriva vedrà della tua casa. Per far diventare il tuostupendo puoi inserire un ...