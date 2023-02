Correa | lungo stop! Salta Sampdoria-Inter e non solo | lo scenario – TS

(Di martedì 7 febbraio 2023) Joaquinsi è fermato per infortunio alla vigilia di-Milan. Per l’argentino, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, si profila unstop INFORTUNIO – Joaquinsi è fermato nuovamente per infortunio. L’argentino, infortunatosi alla vigilia del derby contro il Milan, si è sottoposto nella giornata di ieri a degli esami che hanno evidenziato una distrazione del muscolo della coscia destra. Secondo Tuttosport l’argentino dovrebbe stare fuori almeno un mese: salterà quindi la trasferta di Genova contro la, il match contro l’Udinese e la sfida di Champions League contro il Porto. Speranze per il recupero per la trasferta di Bologna del 26 febbraio, ma è probabile il recupero per la sfida del 5 marzo contro il Lecce. Fonte: Alessia Scurati-News - ...

... anche se non ho potuto mai farlo riposare per gli infortuni die Lukaku, ma parlare solo di ... "Andiamo avanti con fiducia, abbiamo recuperato Brozovic e Lukaku che ci sono mancati ae ...Brutte notizie in casa Inter : nelle ultime ore, l'attaccante argentino Joaquinè finito ko, dovento dare forfait per il derby contro il Milan. Ebbene, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'infortunio potrebbe essere ancora più importante. L'ex raschio ...

Correa, l'argentino rischia un lungo stop: gli aggiornamenti numero-diez.com

Inter, stop più lungo del previsto per Correa: ecco quante partite ... Sportitalia

Inter, lungo stop per Correa Non solo il derby, a rischio anche il Porto in Champions TUTTO mercato WEB

Liga: Correa esulta dalla panchina, l'Elche umilia la Cremonese Virgilio Sport

Le pagelle: Correa da dimenticare, Barrella e Di Marco con il cuore IL GIORNO

Brutte notizie in casa Inter: nelle ultime ore, l'attaccante argentino Joaquin Correa è finito ko, dovento dare forfait per il derby contro il Milan.Inter, lungo stop per Correa Non solo il derby, a rischio anche il Porto in Champions Joaquin Correa ha alzato bandiera bianca proprio alla vigilia del derby: nell'allenamento di ieri il Tucu è stato ...