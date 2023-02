Coppa Italia | Inter in semifinale contro la Juventus | data e ora dell’andata

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’ha ottenuto l’accesso alle semifinali didove affronterà ladi Massimiliano Allegri mentre l’altravedrà protagoniste Fiorentina e Cremonese. La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle due sfide di anSEMIFINALI – L’di Simone Inzaghi ha battuto l’Atalanta inconquistando così per la seconda stagione consecutiva le semifinali dove affronterà ladi Massimiliano Allegri, battuta l’anno scorso in finale. L’altravedrà invece protagoniste la Fiorentina di Vincenzono e la Cremonese di Davide Ballardini. La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle due semifinali di ...

Haifa 19:30SERIE A Salernitana - Juventus 20:45 MONDO AMICHEVOLI PER CLUB Louisville City (Usa) - Colorado Springs (Usa) 3 - 0 (Finale) MONDODEL MONDO FIFA PER CLUB Flamengo - Al - ...Una con il Napoli, già citata, una contro l'Atalanta in, ma soprattutto il doppio derby contro il Milan nel giro di due settimane e mezzo (3 - 0 in Supercoppa e 1 - 0 in campionato). ...

Bonolis: "Se la Juve, secondo le carte, ha falsato il campionato, perché può giocare la Coppa Italia" Tutto Juve

Bonolis vuole spiegazioni: Cosa ci fa la Juventus in Coppa Italia se ha falsato tutto Fanpage

Bonolis: "Skriniar poteva farci sapere che voleva andare via. Perché la Juve può giocare la Coppa... Fcinternews.it

Juventus vincitrice della Coppa Italia Ecco come andrebbe in caso di squalifica Viola News

La Juve deve qualificarsi in Europa per cominciare a scontare l'eventuale squalifica della Uefa (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

La polemica di Paolo Bonolis nei confronti della Juventus: la sentenza in radio del conduttore tv sui bianconeri ...Vi spiego. Io mi domando: se quello che ci hanno detto è corrisposto in federazione ad una squalifica di 15 punti alla Juve; se, secondo le carte, i bianconeri avrebbero falsato il campionato, allora ...