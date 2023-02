Coppa Italia | date e orari delle semifinali

(Di martedì 7 febbraio 2023) Inter, Juventus, Cremonese e Fiorentina. Queste le quattro squadre ancora in corsa nella2022/2023, che si concluderà il 24 maggio con la finale in programma allo stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri, ai quarti, hanno superato...

TORINO - I tifosi aiutano, il loro calore è terapeutico. E dopo l'eliminazione dalla, la vittoria sull' Udinese e il settimo posto in classifica sono stati ossigeno per il Toro . In questo clima positivo, ricco di fiducia, costruito sulla realistica possibilità di nuovi ... La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle due semifinali d'andata di. Juventus , Inter , Cremonese e Fiorentina torneranno quindi in campo ad aprile, giorno 4 e 5. ECCO IL QUADRO DELLE SEMIFINALI D'ANDATA Martedì 4 aprile Juventus - Inter: ore 21.00 (...

Tramite il proprio media ufficiale, la Fiorentina ha confermato data e ora della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Cremonese. La sfida si giocherà mercoledì 5 aprile ...