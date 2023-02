Coppa Davis 2023 | domani non ci sarà il sorteggio Ipotesi slittamento a marzo

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’eliminazione della Germania nelle qualificazioni per mano della Svizzera ha complicato i piani della ITF, che aveva in programma di effettuare ildelle finali dinella giornata di. Infatti la Germania si era proposta per ospitare uno dei quattro gironi, ma l’uscita di scena di Zverev e compagni potrebbe portare ad alcuni cambiamenti. Anche per questo motivo ilsi terrà con ogni probabilità nel mese di. Non ciun ripescaggio dei tedeschi, salvo clamorose esclusioni di una delle formazioni qualificate. Non si riproporrà, dunque, il caso del Canada della passata stagione, con i nordamericani ripescati per l’esclusione della Russia e poi capaci di arrivare a conquistare la loro prima ...