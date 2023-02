Confido di vincere le regionali | Conte si fa ridere dietro Imbarazzo in tv

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) La speranza è l'ultima a morire, dice il proverbio, ma certe affermazioni appaiono surreali se non suffragate dai dati. Giuseppe, ad esempio, a pochi giorni dalle elezioninel Lazio e in Lombardia si dice ottimista. Anzi, di più: "Il risultato minimo del movimento 5 stelle? L'ambizione è sempre di vincerle le, nel Lazio e in Lombardia", afferma nel corso della puntata di martedì 7 febbraio di Tagadà, su La7. "Confidiamo davvero di poter", spiega serafico l'ex premier che provoca la reazione incredula della conduttrice Tiziana Panella: "Questa speranza e questo desiderio nessuno glieli può togliere, ma in sondaggi non vanno esattamente in questa direzione" afferma con un certo sarcasmo la giornalista che non riesce a trattenere una risata.non si scompone, ...