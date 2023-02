Condannato a 23 anni il ceceno che uccise Nicolò Ciatti

Leggi su agi

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - I giudici della Corte di Assise di Roma hannoa 23di reclusione Rassoul Bissoultanov, illatitante, giàin Spagna in appello a 15, per aver pestato e ucciso il 22enne di Scandicci Niccolònella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 fuori a una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Per Bissoultanov il pm Erminio Amelio al termine della sua requisitoria nell'aula bunker di Rebibbia aveva sollecitato la condanna all'ergastolo per omicidio volontario.