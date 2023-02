Concorso DSGA | ecco le lauree valide per partecipare

(Di martedì 7 febbraio 2023) Pubblicato a ottobre in Gazzetta Ufficiale il regolamento del prossimoordinario per. Il decreto contiene anche l'allegato A, contenente il riferimento alleper accedere. L'articolo .

Negli ultimi anni le rivendicazioni deisi sono fatte più pressanti, anche in virtù di un apparato burocratico divenuto sempre più complesso. Il bando didel 2018, dopo circa 20 anni ...riservato per () Il suddettosarà indetto su base regionale , qualora i posti in una regione dovessero essere esigui, la procedura potrebbe essere svolta su base interregionale ;...

Concorso DSGA, quali lauree consentono di partecipare alla selezione Tecnica della Scuola

Cosa serve per diventare Dsga I requisiti d’ammissione e i titoli richiesti per affrontare il concorso Tecnica della Scuola

Sorrentino: “Torno a scuola per 1.500 euro: uno stipendio più alto e un lavoro più semplice non sono tutto. Ora continuo la battaglia sindacale per valorizzare i DSGA”. INTERVISTA Orizzonte Scuola

Speciale prova scritta concorso DSGA: disponibile la nuova raccolta di quiz EdiSES con il simulatore d’esame Orizzonte Scuola

Concorso riservato per il profilo di DSGA. Chi può partecipare Quali requisiti Tecnica della Scuola

Premiati gli alunni della classe I C della Scuola Secondaria I grado di Montalto Uffugo Centro tra i 12 vincitori a livello nazionale del concorso “Scrittori di classe” progetto Insieme per la s ...Avranno effetto già nel 2023 gli accorpamenti di quasi 700 scuole decise con l’ultima Legge di Bilancio e da adottare nei prossimi anni: la Conferenza delle Regioni sarebbe stata contattata dal minist ...