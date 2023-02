Concerto Venditti e De Gregori a Roma | ecco quando e dove | come acquistare i biglietti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Antonelloe Francesco Depronti a lanciare ildicanteranno i loro grandi successi a Terme di Caracalla. Il tour fatto dai due cantautorini, partirà a nella Capitale, con le date del 5 e 7 giugno 2023. Le altre date estive, previste in giro per l’Italia. Ildi Antonelloe Francesco DeDopo il megaallo stadio Olimpico del 18 giugno, Francesco Dee Antonellotornano a suona insieme a. Lo farà nel tour estivo annunciato per il 2023,i grandi artistini torneranno a interpretare insieme storiche canzoni ...