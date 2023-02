Con la pistola a salve in classe | denunciato 14enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Troppi ragazzi escono di casa armati”, ha detto solo qualche giorno fa il procuratore generale di Napoli Luigi Riello, sottolineando la “preoccupante frequenza” di aggressioni per un nonnulla. Coltelli a serramanico, soprattutto, da tenere a portata di mano per le scorribande notturne. Ma anche pistole. Come è successo l’altro giorno a Napoli, dove un quattordicenne se l’è portata a scuola. A raccontare la storia sono i carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112. La scuola in questione è un istituto di Poggioreale, periferia orientale della città. Durante una lezione lacade per terra. Si tratta, verrà accertato, di una replica perfetta della tedesca Walther PPK, famosa per essere l’arma preferita da James Bond, l’agente 007. Sprovvista di tappo rosso e col fusto disegnato per essere portata comodamente ...