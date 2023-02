Comune di Lignano Sabbiadoro | Concorso per 1 Agente Polizia

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ildiha appena Bandito unPubblico per selezionare 1diLocale, in categoria PLA, da assegnare all’U.O.Locale. La Risorsa considerata idonea sarà assunta con contrato a tempo pieno ed indeterminato. Essere undiLocale é un impegno di grande responsabilità civile e sociale, la sicurezza della cittadinanza diventa una priorità e pattugliare le strade un compito quotidiano, ma farlo al mare é meglio. Partecipa la Bando, hai tempo fino al 5 marzo 2023. Bando diLa Città diindicepubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed ...