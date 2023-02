Compiti in classe “firmati” ChatGpt. Allarme nel mondo della scuola

Leggi su agi

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - A tutti è capitato almeno una volta nella vita di copiare un compito in. Una pratica deprecabile, certo, ma (entro certi limiti) decisamente diffusa. Purtroppo come spesso accade ildigitale offre oggi l'opportunità di replicare su vasta scala quello che fino a prima era relegato ad un singolo episodio. E qui insorgono i veri problemi. Al punto dal richiedere l'intervento di ministeri e dipartimenti. Tutti conoscono ormai, la app di intelligenza artificiale che può scrivere in pochi secondi e senza fatica testi ed elaborati esattamente (o quasi) come una persona in carne ed ossa. Una abilità definita “spaventosa” anche da profeti dell'innovazione e del progresso come Elon Musk.is scary good. We are not far from dangerously strong AI. — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022 ...