Compagnoni | «Pioli mi ha lasciato molto perplesso in Inter-Milan Su Leao…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) Mauriziodagli studi di Sky Sport è tornato a parlare diterminata 1-0, ma quello che hapiùal giornalista è la scelta di Stefanosul modulo lasciando fuori Rafael Leao. LE SCELTE –non si spiega alcune scelte di Stefanonel derby con l’: «La scadenza del contratto si avvicina per Rafael Leao, mi chiedo se tu devi convincere il giocatore a restare se comincia a metterlo in panchina lui non è che ha tutta sta voglia di restare. Al di là dell’aspetto tecnico, mi haquesta scelta in.».-News - Ultime notizie e calciomercato ...