Comitato DSGA facenti funzione dignità e merito | formazione elevata | non solo per il direttore SGA ma per tutto il personale ATA

(Di martedì 7 febbraio 2023)nazionale- Letta l’intervista al Dr. Alberico Sorrentino, pubblicata da orizzonte scuola in data 6 febbraio, con la presente il Coordinamento Direttori SGAin lotta, da il sincero bentornato al Dr. Alberico Sorrentino. L'articolo .

... Cappello e Galli) mettono a disposizione le proprie conoscenze e abilità; dall'altro la(dott. Di vitale importanza è poi la collaborazione costante con le associazioni locali,genitori ...... comma 1), nonché dell'esigenza di posticipare il termine finale di durata in carica del...religione cattolica si svolgerà nel 2023 Il concorso per ex Lsu viene rimandato al 2023 Concorso...

Legge di Bilancio 2023, Istruzione ancora all’angolo: solo modifiche per materie STEM, riorganizzazione rete scolastica, orientamento e poco altro. Anief: bisognava fare di necessità virtù Orizzonte Scuola

Milleproroghe, resistenze dal Senato sugli emendamenti per cancellare il vincolo mobilità e approvare l’organico aggiuntivo, Anief non dispera e prepara la via alternativa Orizzonte Scuola

Scaduto il tempo degli emendamenti, Anief caldeggia quelli sulla scuola: sono modifiche che desiderano tutti, dallo sblocco della mobilità all’aumento d’organico e assunzioni idonei Orizzonte Scuola

In Senato gli emendamenti alla prova del nove, 24 su Scuola, Università e Ricerca. Diversi sono stati proposti dall’Anief: dalle graduatorie dei concorsi alla conferma delle assunzioni, dall’organico aggiuntivo allo sblocco della mobilità Orizzonte Scuola