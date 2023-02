Come sta Bonucci? La verità dietro la presunta “febbre” del difensore

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’assenza dista facendo dubitare parecchi tifosi. Le sue condizioni ad oggi sono incerte, cosa che ha dato da pensare a molti.è sempre stato il pilastro della retroguardia bianconera. Di top player ne sono arrivati tanti. Da De Ligt passando ora per Bremer. Ma il capitano è sempre rimasto lì. Pronto ad accoglierli nel migliore dei modi. La PresseI tifosi spesso e volentieri hanno avuto da ridire riguardo a numerose questioni. Ai tempi l’approdo al Milan non venne affatto digerito. Ma ora tutto sembra essersi sistemato. Il fidato centrale della Juventus ad oggi è nuovamente l’idolo del popolo. Grinta, compostezza ed esultanze irriverenti sono solamente tre delle numerose armi di cui dispone. Usarle quando è necessario sta ovviamente alla sua massima indiscrezione. Certo è che non ha paura di imporsi. Anche con certi mezzi se ...

Il gelo cheabbracciando l'Italia in queste ore durerà ancora per alcuni giorni, in base alle ... Meteo, settimana più fredda dell'inverno:sarà il tempo Temperature basse e gelo , ma previste ...... dice spiegando che in alcune zone colpite dal sisma,Antakya dove si è recata, sono crollati anche interi ospedali. "Ho parlato con mia madre questa mattina, leibene ma mia nonna, le mie ...

Zaniolo non vede l’ora di ricominciare: ecco come sta vivendo la trattativa con il Galatasaray Corriere dello Sport

Cospito, come sta Le sue condizioni non sono «allarmanti». E l'anarchico rinuncia anche agli integratori ilmessaggero.it

Come sta la televisione tradizionale rispetto a Netflix Domani

Italiano (sala stampa): “Il ‘fate ridere’ è eccessivo. Sottil Ecco come sta” Viola News

Come sta Alfredo Cospito MilanoToday.it

Sui rapporti tra Cina e Stati Uniti e sui governi di entrambi i paesi, costretti a esprimersi in pubblico su questioni solitamente riservate ...Gli europei per la sicurezza delle connessioni sono una coalizione di organizzazioni nazionali e internazionali consapevoli delle conseguenze negative delle moderne tecnologie di comunicazione. Sottol ...