Come ripristinare iPhone o iPad da un backup

Leggi su navigaweb

(Di martedì 7 febbraio 2023) Se il nostrosono stato ripristinati dopo un problema software, se per qualche motivo abbiamo perso dei file molto importanti o se siamo passati ad una nuovo dispositivo Apple possiamoda uncreato in precedenza da iCloud o dalle applicazioni Apple disponibili per Mac (Finder) e per Windows (iTunes). Nella guida che segue vi mostreremo passo per passo cosa fare perda un, mostrandovi cosa fare prima di procedere con il ripristino eeffettuare l'operazione dal device Apple, dal Mac e da un PC con sistema operativo Windows. LEGGI ANCHE -> Fare il reset di fabbrica di...