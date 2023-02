Com’è morto il dj Joe Violanti | era la voce di RDS | RTL 102 5 e Radio 105 | aveva 63 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lutto nel mondo della musica a causa della morte dello speakerfonico Joe. Il conduttore63e nella sua lunga carriera ha lavorato per numerose, da RTL 102.5 a RDS, passando per Rai2,Kiss Kiss e105. Ad annunciare la triste notizia è stato Charlie Gnocchi, con il qualecondotto tanti programmi. View this post on Instagram A post shared by Charlie Gnocchi (@charliegnocchi) su Il Corriere della Città.