L'80% degli intervistati ha infatti implementato misure finalizzate alla sua riduzione,la promozione dell'utilizzo di doggy bag (25% dei casi), l'affiliazione a piattaforme e app sviluppate con ......dall' Osservatorio Scientifico della no - profit Movimento Etico Digitale - raccontanoi più ... 'il mondo del digitalevelocemente ed è fondamentale restare al passo sui canali e le ...

Come cambia l'Alleanza Renault Nissan Mitsubishi AlVolante

Btp e Cct, il decennale verso un rendimento del 5%: come cambia la strategia per investire Corriere della Sera

E-commerce e metaverso, come cambia il business model CorCom

Renault Nissan Mitsubishi, come cambia la storica alleanza: i modelli in arrivo Corriere della Sera

Come cambia la pausa pranzo: clienti in calo nei ristoranti. Tutti a caccia della sana alimentazione Gazzetta del Sud

21.15 Gli ucraini cambiano la data del Natale Cambia la data del Natale per gli u- craini: a partire da quest'anno sarà per molti di loro il 25 dicembre, come i cattolici latini, e non più il 7 gen- ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6d57151a-8a6a-8ade-7eb9-4014e80b76 ...