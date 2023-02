Come aiutare i siriani | oggi! Il commento di Cristiano

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il terremoto ha aperto le porte per il grande ritorno del regime di Assad? Si può dubitare che Damasco userà l’occasione del sisma per cercare una propria legittimazione sulle spalle delle vittime di questa nuova catastrofe che si abbatte su un popolo di profughi, senza altro che il proprio dolore? E si può forse dubitare che questa operazione passerà per le forche caudine della richiesta di rimozione delle sanzioni che colpiscono quel regime e le sue strutture, per mettere le mani sulla rete degli aiuti internazionali? No, chiunque conosce la rete degli Assad e del loro potere non può dubitarne: chi conosce quel regime sa bene che in Siria sono rimasti 9 milioni di disperati, molti dei quali ancora orribilmente assiepati nei campi profughi anche perché Damasco e Mosca non hanno voluto che i soccorsi internazionali potessero raggiungere via terra proprio le zone al centro del ...