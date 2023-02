Combinata maschile Mondiali Courchevel-Méribel 2023 | le pagelle | oro Pinturault | sorpresa Haaser Ottimo Kastlunger

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ledellaaidi. Alexisconquista la medaglia d’oro sulle nevi di casa chiudendo davanti a tutti sia il super-G che lo slalom. Errore sul finale di Schwarz tra i pali stretti e medaglia d’argento per l’austriaco, seguito dal compagno di squadra, grandedi giornata. Bene, settimo. Di seguito le. LEALEXIS, VOTO 10: Il 31enne regala subito una grande gioia al popolo francese. Dopo uno spettacolare super-G, il transalpino va a prendersi l’oro firmando una manche di slalom nella quale i rischi non sono mancati. Partito con il numero ...

Courchevel, 7 feb. – (Adnkronos) – Alexis Pinturault torna sul tetto del mondo nella combinata maschile. Quattro anni dopo Are, il francese ha vinto nuovamente la medaglia d' ...