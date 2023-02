Coma_Cose | il testo di “L’addio”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 febbraio 2023) di F. Zanardelli – F. Mesiano – F. Dalè – C. Frigerio – F. ZanardelliEd. Warner Chappell Music Italiana/Asian Fake – Milano Essere veri quanto può far maleQuando non è concesso litigarePer non deludere le aspettativeDopo sei anni di diapositiveNel camerino il pianto cola il truccoRestare zitti per non maledirsiCome un silenzio che racconta tuttoLa cicatrice quando togli il piercingDavanti al mio cuore c’è una ringhieraSul tuo che è sempre stato uno strapiomboLo sai che mi è piaciuto anche caderciSì, però mica poi toccare il fondoMagari è solo questa vita stranaCon le valigie sempre mezze fatteMagari è solo che ci si allontanaSe si vuole ciò che si combatteE sparirò ma tu promettimi chePotrò sempre ritornare da teSe mi dimentico me, com’eroQuando l’orgoglio era ancora interoE comunque andrànon è una possibilitàE forse arriverà davvero il giornoIn cui ...