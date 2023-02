Aurelio Deè finito nel tritacarne della critica per aver detto delle cose in untelefonico con un tifoso finito poi sul web. Sempre senza censure, ha scherzato dicendo che se si ...Decisivo anche untra Luciano Spalletti e Demme nel corso del ritiro in Turchia: il ... I rapporti tra i club dei presidenti Iervolino e Denon si sono interrotti, comunque. Proprio ...

De Laurentiis-Di Lorenzo: ecco cosa si sono detti nel colloquio napolipiu.com

Colloquio De Laurentiis-Di Lorenzo: ecco cosa si sarebbero detti Forzazzurri

La telefonata virale tra De Laurentiis e un tifoso: Ho detto tutte cose ... Fanpage.it

Napoli, incontro a sorpresa De Laurentiis-Di Lorenzo: spunta la decisione ultimecalcionapoli.it

Osimhen a De Laurentiis: “Voglio la Champions!” – Il fantastico retroscena CalcioNapoli1926.it

Leggere queste cose adesso fa sorridere, soprattutto perchè ad ora il Napoli appare inscalfibile, senza neppure una crepa né in campo e né fuori dal campo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Spor ...Aurelio De Laurentiis ha tenuto un colloquio con il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, c'è una cosa che il patron proprio non vuole.