Cody Rhodes | “Vorrei vedere mio fratello Dustin a WrestleMania 39”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nonostante i reports riguardo al suo ritorno fossero già in circolazione mesi prima di38, il ritorno diin WWE allo Showcase of The Immortals è stato uno dei momenti più importanti degli ultimi. Oggi, a quasi un anno di distanza e dopo la vittoria della Royal Rumble 2023,è pronto a sfidare Roman Reigns in quel di Los Angeles: il più piccolo dei fratelli, a riguardo, ha espresso un piccolo grande desiderio. Un legame indissolubileha una relazione molto stretta con suo(meglio conosciuto come Goldust), con il quale ha condiviso tanti momenti importanti sia in WWE che in AEW. Parlando a Inside The Ropes, The American Nightmare ha ...