Code tra Milano-Meda e Tangenziale Nord | tamponamento tra Paderno e Nova

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 7 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lunghesi stanno accumulando in questo tardo pomeriggio di martedì, 7 febbraio, in, in corrispondenza dell’intersezione con la, per unche si è verificato tra un furgone e un’auto. Una situazione in divenire, quella che si sta registrando tra lae la, causato dall’incidente che ha visto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.