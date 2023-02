Clima | per contenere i gas serra bisogna studiare anche il ciclo dell’azoto nelle foreste tropicali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’azoto cambia forma nel suo percorso tra aria, acqua, suolo e vita. Per esempio, i suoli emettono azoto sia come gas inerte, componente principe dell’atmosfera sotto forma di diazoto, sia come monossido di azoto (NO), sia come ossido di diazoto, vale a dire biossido di azoto e un tempo chiamato protossido di azoto (N2O). Sono entrambi gas a effetto(v. Figura 1). E, per di più inquinanti. L’ossido di azoto è un inquinante primario prodotto dalla combustione a temperatura elevata; è inodore, incolore e poco tossico. Per contro, il biossido ha un odore forte e pungente, è irritante e di colore giallo-rosso, contribuisce al cosiddetto smog fotochimico e alla formazione di piogge acide, non fa bene alla salute. L’importanza degli ossidi di azoto nell’incremento dell’effettoemerge confrontando il potenziale riscaldamento globale di una ...