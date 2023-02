Clamorosa gaffe di Federica Panicucci a Mattino 5 | il web la rende virale

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Durante la puntata di oggi di5, i telespettatori hanno assistito ad un’epicadella conduttrice. In trasmissione si stava parlando del terribile terremoto in Turchia ed in Siria e, quando il collegamento è tornato allo studio e non più al servizio, è chiaro che la padrona di casa non era preparata. Era convinta di non essere in onda ma il suo gesto non è affatto passato inosservato. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica disi odora le ascelle pensando di non essere in onda Il pubblico di5 ha assistito ad una scena a dir poco epica e divertente.aveva un braccio alzato e si stava odorando l’ascella! Lei è apparsa ...