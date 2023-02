Ciro Ferrara | “Sono napoletano e tifo Napoli | quella parola lì non voglio ancora usarla”

... incluse tutte le ultime quattro; i blucerchiati non subiscono piu sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra settembre e novembre 2012 (sette in quel caso, conalla guida). La ...... incluse tutte le ultime quattro; i blucerchiati non subiscono più sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra settembre e novembre 2012 (sette in quel caso, conalla guida). La ...

Ciro Ferrara svela la sua squadra del cuore, avevate dubbi AreaNapoli.it

Chi è Ciro Ferrara carriera vita privata Napoli e la Juve Tag24

Ciro Ferrara: "Sono napoletano e tifo Napoli, quella parola lì non ... Forzazzurri

Ferrara pubblica un vecchio biglietto scritto da Vialli: "Luca, senza di te fa male" Sky Sport

Ciro Ferrara ricorda Gianluca Vialli: "Quello che stupiva di lui era la ... Eurosport IT

Ciro Ferrara, ex allenatore della Sampdoria, ha elogiato i tifosi blucerchiati presenti all’U-Power Stadium per il match contro il Monza Ciro Ferrara, ex allenatore della Sampdoria, ha elogiato i tifo ...Nel primo anno, correva la stagione 1983/84, raggiunsero lo storico risultato della semifinale nazionale superando squadre blasonate come Perugia, Pescara e Cagliari, battuti solo in semifinale da un ...